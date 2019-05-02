«دبي للسياحة» تكشف عن متطلبات الاستدامة في المنشآت الفندقية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، أمس، عن متطلبات الاستدامة الـ19 المطلوب من المنشآت الفندقية في الإمارة تنفيذها بحلول الأول من يوليو 2020، مشيرة إلى أنه تم ضم تلك المتطلبات في نظام تصنيف المنشآت الفندقية، الذي يهدف إلى تحسين أداء الاستدامة في هذا القطاع.

وأوضحت الدائرة في بيان، أنه تم تصنيف متطلبات الاستدامة حسب تصنيف المنشأة، بما يساعد على المتابعة الحثيثة لها، من أجل دعم التغيّر الإيجابي داخل القطاع والمنشآت الفندقية.

وأفادت «دبي للسياحة» بأنها تحث المنشآت على تبنّي تلك المتطلبات بأسرع وقت ممكن، ما يحقق للمنشآت مردودات إيجابية في عملياتها اليومية، ويسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد دبي المتنوّع.

وأوضحت أن المتطلبات تغطي مجموعة متنوّعة من المجالات تشمل: الإدارة المستدامة، مقاييس الأداء، تدريب الموظفين على الاستدامة، لجنة إدارة الاستدامة، الالتزام بالمبادرات الحكومية المستقبلية، توعية النزلاء، الفعاليات الخضراء، أنظمة إدارة الطاقة، خطة إدارة الطاقة، خطة وسائل النقل، أنظمة إدارة المياه، خطة وإدارة المياه، المناشف وشراشف الأسرة، خطة إدارة النفايات، إدارة النفايات، المرافق، إدارة جودة الهواء (التدخين)، خطة إدارة المشتريات، والمسؤولية المجتمعية.

وأكدت «دبي للسياحة» أنها تستمر في جهودها لضمان الالتزام والامتثال لتلك المتطلبات، من خلال التدقيق على أداء الفنادق بعد 18 شهراً، التي منحتها الدائرة للقطاع، لافتة إلى أن هذه الفترة تعدّ للتدريب والتطبيق الممنهج للمتطلبات، ومُنحت فترة سماح لتدعمها في تنفيذ المتطلبات بشكل تدريجي، باستثناء أداة احتساب الكربون، التي تم تطبيقها في عام 2017.

وقال المدير التنفيذي لإدارة التطوير والاستثمار في «دبي للسياحة»، يوسف لوتاه، إنه ضمن الجهود المبذولة لتحويل دبي إلى وجهة سياحية مستدامة، أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي متطلبات الاستدامة الـ19 للمنشآت الفندقية ضمن مختلف التصنيفات.

وأضاف أن التطبيق الصحيح للمتطلبات يهدف إلى تعزيز نتائج ترشيد الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية للقطاع، كما ستسهم المتطلبات الجديدة في تمكين الفنادق من تحسين عملياتها الداخلية، ما تتيح لها الفرصة لتحقيق إيرادات صافية، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء المهلة، سيتم التأكد من تنفيذ المتطلبات، من خلال عملية مراقبة منظمة، للتأكد من انضباط المنشآت ومراجعة النتائج، وستتم بعدها مخالفة المنشآت غير الملتزمة بالمتطلبات.