اتفاقية بين «إمداد» و«وصل» لإدارة المرافق في «بر دبي 3 و4»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، عن إعادة توقيع اتفاقية طويلة الأمد، مع مجموعة وصل لإدارة الأصول، وذلك لتقديم خدمات إدارة المرافق وأعمال النظافة العامة والمتخصصة في منطقتي «بر دبي 3 و4».

وبموجب العقد، الذي من شأنه أن يعزز قاعدة عملاء «إمداد» في قطاع العقارات، ستقدم الشركة خدماتها في هاتين المنطقتين متعددتي الاستخدامات، واللتين تشغلان مساحة بناء إجمالية تبلغ 13.8 مليون قدم مربع تقريباً، وتضمان 157 مبنى و6522 شقة، وتستضيفان نخبة متميزة من الشركات العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»، جمال عبدالله لوتاه: «بصفتها واحدة من أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، قامت مجموعة (وصل) لإدارة الأصول بدور أساسي في تعزيز صورة الإمارة كمدينة مزدهرة، حيث ساهمت في تغيير المشهد الحضري من خلال عروضها العقارية المتنوعة التي تقدمها. وساهمت (إمداد) عبر تقديم مجموعة شاملة من حلول إدارة المرافق، في تمكين العديد من الشركات على غرار (وصل للعقارات) لمواصلة التفوق في هذا القطاع. ومن خلال هذه الاتفاقية الجديدة نواصل توسيع نطاق أعمالنا والقيام بدور محوري في دعم مسيرة نمو إمارة دبي وتطورها».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، هشام عبدالله القاسم: «بفضل محفظتنا المتنامية من العقارات التجارية والسكنية القادرة على تلبية مختلف احتياجات عملائنا، كان بمقدورنا الحفاظ على مكانتنا كإحدى أبرز مؤسسات تطوير وإدارة والعقارات. ومع ذلك، نواصل جهودنا لتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء، والوصول إلى أرقى مستويات الكفاءة التشغيلية، لضمان النجاح المستمر».