إطلاق رحلات جوية مباشرة بين رأس الخيمة وإسطنبول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن إطلاق رحلات جوية مباشرة تسيّرها «طيران بيجاسوس» بين إسطنبول ورأس الخيمة، وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها على هامش معرض سوق السفر العربي.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإنه اعتباراً من 28 أكتوبر المقبل، ستبدأ «طيران بيجاسوس»، تسيير رحلات مباشرة بين مطار «صبيحة كوكجن» في إسطنبول ومطار رأس الخيمة، بمعدل رحلتين أسبوعياً أيام السبت والأربعاء. وستتيح الرحلات المباشرة الجديدة للمسافرين المغادرين ومسافري الترانزيت من إسطنبول وصولاً أكثر راحة إلى رأس الخيمة.

ويأتي المسار الجديد الذي ستشغله الناقلة التركية ليربط بين رأس الخيمة و26 وجهة أوروبية، منها المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا وهولندا وروسيا عبر إسطنبول.