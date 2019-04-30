تمديد اتفاقية التسويق العالمية مع موريشيوس وسيشل

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكدت شركة طيران الإمارات، مجدداً، دعمها تنشيط حركة السياحة في كلٍّ من موريشيوس وسيشل، وذلك بتمديد اتفاقية التسويق العالمية (مذكرة التفاهم)، المبرمة مع الهيئة المعنية بالسياحة في كلا البلدين.

وقع مذكرتي التفاهم، خلال معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2019)، نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية لمنطقة إفريقيا، أورهان عباس، والرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في سيشل، شيرين فرانسيس، ومدير هيئة موريشيوس للترويج السياحي، آرفيند بوندهون، بحضور وزير السياحة في سيشل، ديدييه دوجلي، ووزير السياحة في موريشيوس، أنيل كومار جايان.

والتقى وفدا موريشيوس، وسيشل، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية لمنطقة إفريقيا: «نرتبط بشراكة مثمرة طويلة مع كل من موريشيوس وسيشل، وقد قمنا بدور نشط في تعزيز السياحة في هاتين الدولتين. وحقق التزامنا تجاه الوجهتين وشراكتنا مع السلطات الحكومية المعنية نجاحاً كبيراً»، لافتاً إلى أن تمديد اتفاقية التسويق العالمية يعكس ثقة «طيران الإمارات» بأنه يمكننا دفع عجلة النمو السياحي في الدولتين أكثر، خلال السنوات المقبلة.

من جهته، قال وزير السياحة والطيران المدني والموانئ البحرية في سيشل، ديدييه دوجلي، إن «طيران الإمارات» شريك يعتمد عليه لسيشل ولهيئة السياحة، منذ نحو 10 سنوات.

وأضاف: «كان لدعم الشركة دور محوري في الترويج للسياحة في بلادنا. ويعد التوقيع على تجديد مذكرة التفاهم بيننا مجرد مبادرة رمزية، لكن النيات الحسنة والرغبة في الدعم كانت الجزء الأكثر قيمة من هذه العلاقة».

بدوره، قال وزير السياحة في موريشيوس، أنيل كومار جايان: «شكّلت هذه الاتفاقية أساساً قامت عليه شراكة قوية بين الطرفين، فنحن و(طيران الإمارات) نتشارك الرؤية ذاتها في ما يتعلق بتطوير استراتيجية ذات فائدة متبادلة، كما نتطلع إلى استمرار التعاون والعمل معاً».

وبموجب مذكرتي التفاهم، سيتم تنفيذ أنشطة تسويقية مشتركة، مثل حضور العروض والمعارض التجارية السياحية، والعروض السياحية المتجولة، والعروض المخصصة لتقديم المنتجات وورش العمل.

وكانت «طيران الإمارات» زادت، في يونيو عام 2015، السعة المقعدية على رحلاتها إلى جزر سيشل في المحيط الهندي، وذلك حينما استبدلت طائرة «إيرباص A330-200»، التي كانت تخدم واحدة من رحلتيها اليوميتين إلى «ماهي» بطائرة من طراز «بوينغ 777-300ER»، ما زاد السعة المقعدية الإجمالية لرحلات الناقلة على هذا الخط إلى 1722 مقعداً أسبوعياً، كما باتت جميع رحلات الناقلة من وإلى سيشل تعمل بطائرات «بوينغ 777».

أما علاقة «طيران الإمارات» مع موريشيوس، فتعود إلى عام 2002، عندما أطلقت أول خدمة لها إلى هناك بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً. وفي ديسمبر 2013، بدأت تشغيل طائرات «إيرباص A380» إلى «بورت لويس»، ثم بدأت تشغيل رحلتين يومياً على هذا الخط، اعتباراً من أكتوبر 2014، لتلبية الطلب القوي من المسافرين على هذه الطائرة.

وتخدم «طيران الإمارات»، حالياً، 158 وجهة في 86 دولة، عبر القارات الست.