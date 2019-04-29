جناح «دبي للسياحة» في «سوق السفر» يستضيف 300 مشارك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، بمشاركة أكثر من 300 مشارك من ممثلي شركاء القطاع (هيئات ومؤسسات حكومية ومنشآت فندقية ووجهات ومعالم سياحية ووكلاء السفر)، في جناح الدائرة بمعرض سوق السفر العربي 2019، مشيرة إلى عرض أحدث المستجدات وعروض ومقومات قطاع السياحة في دبي.

وذكرت الدائرة، في بيان، أن الجناح يحتفي بفكرة الدورة الـ26 من المعرض، التي تركز على أحدث التقنيات التي تخدم قطاع السفر، حيث تم تجهيز الجناح بأحدث وسائل العرض، التي ستقدم معلومات مختصرة عن أبرز ما تقدمه دبي لزوارها من تجارب سياحية، فضلاً عن استعراض شامل للمشروعات المقبلة.

كما يحتوي الجناح على مساحات مخصصة لتنظيم الاجتماعات واللقاءات التي سيشارك فيها الشركاء من القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن جهودهم لتوثيق التعاون القائم، والتباحث في إقامة شراكات جديدة تعزّز من قدراتهم وأعمالهم لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وفي إطار فكرة المعرض لهذا العام، التي تركّز على استخدام التقنيات الحديثة في قطاع السياحة، فإن الجناح يسلط الضوء أيضاً على التكنولوجيا المبتكرة البديلة، بما سيوفره لزواره من فرص فريدة وتجارب مشوّقة، تم تصميمها خصيصاً لاستعراض المقومات السياحية في دبي، التي تلبي تطلعات المزيد من الزوار في مختلف الأسواق.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن «معرض سوق السفر العربي يلعب دوراً استراتيجياً رئيساً في مساعدتنا على تقديم رؤية شاملة حول المقوّمات السياحية للقطاع في دبي، واستعراضها أمام ممثلي قطاعات السياحة والسفر والضيافة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».