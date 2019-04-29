«فلاي دبي» تؤكد ثقتها بـ «737 ماكس»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن الناقلة شاركت في ورش العمل التي عقدتها شركة «بوينغ» بخصوص الطائرة «737 ماكس»، مشيراً إلى أن الشركة على اتصال دائم بالجهات التنظيمية والشركة المصنعة بخصوص هذه الطائرة.

وأضاف الغيث في تصريحات لوسائل الإعلام، على هامش معرض «سوق السفر العربي 2019»، الذي انطلقت فعالياته أمس: «كلنا ثقة بأن الطائرة ستعود للعمل والتحليق بأعلى شروط ومعايير السلامة على مستوى صناعة الطيران، لأنها ستخضع للعديد من الإجراءات من قبل مختلف الجهات المعنية قبل اتخاذ قرار تشغيلها مرة أخرى».

وأكد أن «(فلاي دبي) تدعم القرارات التي اتخذتها الهيئات التنظيمية باعتبار أن الأمن والسلامة من صلب صناعة الطيران والنقل الجوي»، مشيراً إلى أن «تركيز الناقلة انصبّ على تقليل تأثير قرار الحظر في المسافرين والرحلات المجدولة».

وتابع الغيث أن «الإجراءات التي ستتخذها الجهات التشريعية ستجعل الطائرة آمنة تماماً»، لافتاً إلى أن «منظومة الطيران مقننة بشروط وضوابط لا تقبل بأي خلل».

وذكر أن «حظر أسطول طائرات (737 ماكس) أثر في نحو 17% من الرحلات الجوية التي كانت تشغلها الشركة قبل القرار»، مشيراً إلى أن «الشركة تعاملت باحترافية مع التطورات اللاحقة لإعادة جدولة رحلات المسافرين وإيجاد بدائل لهم».

وأفاد الغيث، بخصوص العقود المبرمة بين شركة «بوينغ» والناقلات الجوية لتعويض الأضرار، بأن «هناك مرونة في أي عقود تبرم».

واكد الغيث أن «أداء الناقلة، خلال الربع الأول من العام الجاري، كان جيداً في مختلف المؤشرات»، لافتاً إلى أن «الناقلة تواصل العمل على الإسهام في ربط دبي بالعالم الخارجي، خصوصاً الوجهات غير المخدومة سابقاً».

وقال إن «أسعار النفط قد تشكل قلقاً لدى قطاع الطيران مع وصوله إلى مستويات 75 دولاراً للبرميل»، مشيراً إلى أن «شركات الطيران تتطلع إلى أسعار تراوح بين 60 إلى 65 دولاراً للبرميل».

وأضاف الغيث أن «الشركة تحتفل العام الجاري بمرور 10 سنوات على انطلاق رحلاتها التجارية»، لافتاً إلى أنه «خلال هذه الفترة افتتحت الشركة نحو 100 وجهة حول العام، واستطاعت نقل 70 مليون مسافر من وإلى دبي».

70

مليون مسافر نقلتهم «فلاي دبي» خلال 10 سنوات.