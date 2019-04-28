«فورسيزونز» تستعرض نهجها الابتكاري في الضيافة الفاخرة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تستعد مجموعة فنادق ومنتجعات «فورسيزونز» العالمية العاملة في مجال الضيافة الفاخرة، لتسليط الضوء على أحدث تجارب الضيوف المبتكرة التي تقدمها، وعلى خططها التوسعية على الصعيد العالمي، وذلك خلال مشاركتها في «معرض السفر العربي 2019».

وأفادت في بيان لها أمس، بأنها ستشارك أحدث تجاربها التي أطلقتها بعنوان: «خذ وقتك.. الاكتشافات اليومية»، وهي عبارة عن مجموعة جديدة من التجارب التي تقدمها فنادق ومنتجعات المجموعة حول العالم، وتدعو من خلالها ضيوفها للاحتفال بالثقافة الغنية لكل وجهة.

وقال رئيس العمليات الفندقية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لمجموعة «فورسيزونز»، سايمون كاسون: «بينما تلعب التكنولوجيا دوراً حيوياً محورياً في صياغة مستقبل قطاع الضيافة، فإننا ندرك أن إضفاء اللمسة الإنسانية يعد أمراً جوهرياً في تقديم العناية الشخصية الحقيقية، والتي تجعل كل ضيف يشعر باهتمام خاص».