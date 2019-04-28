«إكسبو 2020» يدعم نمو قطاع الفنادق خلال الفترة المقبلة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مدير عام فندق «ميديا روتانا دبي»، شريف مدكور، إن «القطاع الفندقي في الإمارات يمتلك الامكانات والمحفزات اللازمة لمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، بدعم من زيادة التدفق السياحي واقتراب تنظيم معرض (إكسبو 2020 دبي) الذي من المتوقع أن يجتذب نحو 25 مليون زائر إلى الإمارات، والذي سيمتد حتى شهر أبريل من عام 2021».

وأضاف، في تصريحات صحافية بمناسبة انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي، اليوم، أن «قطاع الضيافة في الإمارات يمتلك مقومات النمو والقدرة على استيعاب التحديات التي يواجهها قطاع السياحة اقليمياً وعالمياً».

وأشار مدكور، إلى أن قطاع الضيافة في الإمارات يعد الأفضل أداء عند مقارنته بالأسواق الأخرى في المنطقة، من حيث متوسط الأسعار أو العائد على الغرف، وذلك رغم التوسع المتواصل في المعروض الفندقي.

وبين أن المحفزات والتسهيلات التي منحتها الإمارات للقطاع السياحي، خصوصاً في ما يتعلق بإعفاء بعض الجنسيات من الحصول المسبق على تأشيرات الدخول، والتوسع في الاستثمارات والمشاريع السياحية، تشكل عوامل قوة لتعزيز استدامة نمو قطاع الضيافة.

إلى ذلك، قال مدكور إن قطاع الفنادق في دبي والدولة يستعد حالياً لاستقبال شهر رمضان عبر طرح حزمة من العروض الخاصة على الإقامة والمطاعم بهدف جذب المزيد من النزلاء والضيوف خلال الشهر الكريم، والحفاظ على مستويات إشغال عالية.

وأضاف: «يحرص فندق (ميديا روتانا دبي) خلال شهر رمضان على إبراز ثقافة الإمارات وتقاليدها في مجال كرم الضيافة العربية.