معدّل الالتزام الفعلي بالحوكمة في الشركات المُدرجة يصل إلى 70%

المصدر: شريف اليماني - دبي

كشف «معهد حوكمة»، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن معدل الالتزام الفعلي بالحوكمة في الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، يراوح بين 60 و70%.

وأكد، على هامش المؤتمر السنوي الـ13 للمعهد، الذي عقد في دبي أمس، أن الجهات المختصة في دولة الإمارات تدرس منذ عامين قانوناً يلزم الشركات العائلية والمغلقة بتطبيق مبادئ الحوكمة وفقاً لمعايير معينة.

مستويات المعايير

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة، أحمد الشيخ، إن دور حوكمة الشركات يتنامى بشكل كبير في الإمارات، لافتاً إلى أن تقييم تطبيق معايير الحوكمة في الدولة يتم على ثلاثة مستويات، الأول للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، التي تشهد معايير أعلى نسبياً، نظراً إلى وجود قوانين ملزمة، والثاني للشركات المغلقة التي يقل فيها تطبيق معايير الحوكمة الفعالة مقارنة بالشركات المدرجة، أما المستوى الثالث فيتم على الشركات العائلية التي شهدت، أخيراً، اهتماماً كبيراً بمعايير الحوكمة.

وأكد على هامش المؤتمر السنوي الـ13 للمعهد، الذي عقد أمس في دبي، أن المعهد يتبع باستمرار أحدث التطورات العالمية في حوكمة الشركات، ومحاولة تكييفها لتكون مقبولة على المستويين المحلي والإقليمي، لافتاً إلى أن المعهد يتلقى اتصالات من الشركات، سواء الخاصة أو الحكومية، لتقديم التدريب اللازم لتطبيق معايير الحوكمة.

ولفت إلى أن الأنظمة واللوائح التنظيمية في دولة الإمارات تعتبر من أفضل الأنظمة العالمية، سواء في نظام الشركات أو لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، خصوصاً لائحة حوكمة الشركات.

وشدد على أن من مصلحة الشركات العائلية والخاصة تطبيق معايير الحوكمة، مشيراً إلى أن الشركات العائلية التي تقدم حوكمة فعالة تتمتع بالاستدامة والاستمرارية إلى ما بعد الجيل الثالث، فضلاً عن تحسن كفاءتها وتطبيق إدارة فعالة للمخاطر.

الالتزام بالحوكمة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«معهد حوكمة»، أشرف جمال الدين، إن معدل الالتزام الفعلي والحقيقي بتطبيق معايير الحوكمة في أسواق المال المحلية يراوح بين 60 و70%، لكن التزامها الشكلي بتلك المبادئ يصل إلى 100% لأن القانون يلزمها بذلك.

وأضاف أن الهيئات الرقابية في دولة الإمارات قامت بما يتوجب عليها، في ما يتعلق بوضع معايير الحوكمة.

وتابع أن الدور التوعوي يقع على عاتق «معهد حوكمة» الذي يعمل على تثقيف الشركات بأهمية الحوكمة، فيما يتمثل دور المستثمرين في انتخاب أعضاء مجلس إدارة فعال وحقيقي، وليس الانتخاب على أساس الثقة.

وأكد جمال الدين أن للمستثمرين الكبار والصغار أحقية في تعيين عضو مجلس إدارة، وتابع: «المشرّع في أغلب الدول العربية يسمح للمستثمرين الذين يمتلكون من 5 إلى 10% من الأسهم، بتعيين عضو مجلس إدارة، كما يسمح لصغار المستثمرين بأن يجمّعوا حصصهم لكي يكوّنوا 5% من عدد الأسهم، ما يسمح لهم بانتخاب عضو في مجلس الإدارة».

مخاوف التطبيق

وأوضح جمال الدين أن الشركات العائلية تتخوف من أن تؤدي الحوكمة إلى زيادة البيروقراطية في الشركات، وبطء في اتخاذ القرار، ما قد يؤثر في الأرباح.

وتابع: «هناك مخاطرة في سرعة اتخاذ القرار، وهذا يحدث في الشركات التي ليس لديها حوكمة جيدة، فتحقق بعضها أرباحاً لمدة عامين وبعدها تتعرض لمصاعب، وعندما تتعرض الشركة لمصاعب قد تكون أمامها الفرصة لتصحيح الأوضاع، في حين يصبح الوقت متأخراً جداً لشركات أخرى».

وذكر أن بين 40 و50% من الشركات العائلية التي زارها المعهد في منطقة الخليج، ملتزمة فعلياً بمبادئ الحكومة.

وبيّن أن المخاوف من عدم تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات العائلية تتمثل في وجود استثمارات فيها تقدر بمليارات الدولارات، وبالتالي إذا واجهت مشكلة فإنها ستؤثر في الموظفين وفي الاقتصاد.

وأكد أن المعهد يتحدث مع الجهات الرقابية عن أهمية إلزام الشركات العائلية والخاصة، التي يزيد حجم موظفيها وعمالها على حد معين، بمبادئ الحوكمة.

وكشف أن مجلس الوزراء يدرس، منذ عامين، إصدار قانون خاص بالحوكمة في الشركات العائلية والشركات المغلقة، مشيراً إلى أن مشروع القانون تتم دراسته على نحو جيد، حتى يوازن بين القيود التي تفرضها الحوكمة، وتيسير العمل في الشركات، حتى لا يصبح التطبيق عبئاً أكثر من الفوائد.