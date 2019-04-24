رافعة بوزن 600 طن لبناء «نخيل مول»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، أنها ستسلم مركز التسوق «نخيل مول» خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرة إلى أنه تم استخدم رافعة ضخمة بوزن 600 طن في بناء الهيكل الخرساني للمشروع الجديد.

ويقع المشروع في قلب «نخلة جميرا» وسيصبح بعد تسليمه من أهم واجهات التسوق والترفيه.

ويتكون «نخيل مول» من خمسة طوابق تضم 350 من المحال والمطاعم والمرافق الترفيهية، إضافة إلى ثلاث مستويات سفلية مخصصة لمواقف السيارات بسعة 4000 موقف.

ويتميز المركز التجاري الجديد بنافورتين مائيتين وشلالين ينحدران من ارتفاع 65 قدماً وصولاً إلى «المول»، كما سيكون هناك أيضاً ساحة «بلازا» على السطح تضم مجموعة من المطاعم بإطلالة بانورامية على «نخلة جميرا»، والخليج العربي وأفق دبي.