«الاقتصاد»: 7 بنوك تطرح تسهيلات للمشروعات الصغيرة الاثنين المقبل

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، إن البرنامج سينظم معرضاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يوم الاثنين المقبل، بمشاركة سبعة بنوك، بحيث سيتم الإعلان خلال المعرض عن طرح تسهيلات وخدمات وبرامج تمويل جديدة ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، بما يسهم في نمو القطاع، كما يطرح العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي ستشارك في المعرض، العديد من المبادرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف العفيفي، في مؤتمر صحافي، أمس، للإعلان عن المعرض، أن مصرف الإمارات للتنمية بدأ إتاحة ضمانات ائتمانية للعديد من البنوك لتمويل يصل إلى مليوني درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، بنسبة ضمان 85% من قيمة القرض، فضلاً عن تمويل حتى خمسة ملايين درهم للشركات القائمة، وبنسبة ضمان 70% من قيمة القرض، وذلك بعد أن أطلق برنامجاً للضمانات لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون درهم في شهر فبراير الماضي.

وأشار إلى أن «البرنامج» عقد أخيراً ورشة عمل مع مصرف الإمارات للتنمية، الذي يقود ملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع البنوك التجارية، لتقديم المزيد من التسهيلات للمشروعات الصغيرة، وعلى رأسها ضمانات القروض للمشروعات الصغيرة الأعضاء في البرنامج.

ولفت العفيفي إلى أن وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سلطان بن سعيد المنصوري، وسبعة وزراء، سيفتتحون المعرض الذي سيستمر لمدة يومين لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة.

وأضاف أن المعرض يختص بالمنتجات والسلع الإماراتية، ويشارك فيه 150 رائد أعمال إماراتياً من مختلف القطاعات.

وأوضح أن أكثر من 1700 شركة صغيرة ومتوسطة - يملكها إماراتيون بنسبة 100% ويديرها إماراتيون - عضو حالياً في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أنه يوجد في الإمارات حالياً 320 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، تسهم بنسبة 49% من الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، فيصل عقيل البستكي، إن «المصرف يسعى من خلال منتجاته المالية إلى تمكين المواطنين من بناء أعمال ومشروعات مرنة تتأقلم مع مختلف الظروف الاقتصادية، كما يقوم المصرف بتسهيل وصول أصحاب المشروعات الصغيرة من الإماراتيين إلى فرص التمويل ودعم نمو أعمالهم».

من جهته، قال مدير تطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، مارتن تيديستروم، إن «(السوق)، باعتباره مركزاً مالياً دولياً، يقوم بدور كبير في دعم نمو المنشآت والمشروعات الصغيرة، من خلال توفير بيئة قانونية تحظي بثقة عالمية، إلى جانب توفير حزمة متكاملة من خدمات الدعم، على رأسها إطلاق منظومة تراخيص اقتصادية بكلفة مناسبة، لمساعدة هذه المنشآت على بناء مهارات الأعمال المطلوبة وتوسيع شبكة أعمالها».