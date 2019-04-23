«رأس الخيمة الوطني» يستثمر 125 مليون درهم في التحول الرقمي

المصدر: شريف اليماني - دبي

قال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، بيتر إنجلاند، إن البنك يعتزم استثمار نحو 250 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيوجه نصفها (125 مليون درهم) إلى التحول الرقمي، فيما يبلغ إجمالي استثمارات البنك خلال العام الجاري نحو 100 مليون درهم.

وأضاف للصحافيين، أمس، أن عائدات البنك من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 40% من إجمالي عائداته حتى نهاية عام 2018.

وأوضح أنه لا يوجد قطاع محدد يركز البنك عليه في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن تمويل قطاع التجزئة يمثل 10% فقط من محفظة البنك الموجهة للمشروعات ككل.

وعلى صعيد التحول الرقمي، قال إنجلاند إن البنك لا يعتزم إغلاق فروع، نظراً لأهمية الفروع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتواصل مع أصحاب تلك المشروعات، مشيراً إلى أن البنك قد يغير أماكن وجود فروع، كي تتناسب مع المناطق الجغرافية للمتعاملين. لكنه استبعد افتتاح فروع جديدة العام الجاري.

وقال إنجلاند إن إصدار الصكوك، البالغة قيمتها 500 مليون دولار، والتي طرحها البنك خلال أبريل الجاري، تهدف إلى إعادة تمويل جزء من صكوك أخرى يُستحق أجلها في 25 يونيو المقبل، لافتاً إلى أن البنك لا يخطط حالياً لإصدار صكوك أخرى خلال العام الجاري، لاسيما أن وضع السيولة جيد، كما هو الحال في بقية البنوك الإماراتية، فيما من الممكن إصدار صكوك أخرى خلال العام المقبل، بحسب حالة السوق.

وفي ما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي للمحاسبة (IFRS9)، قال إنجلاند إن البنك استوفى بالفعل المتطلبات الخاصة بالمرحلة الأولى من تلك المعايير بداية يونيو 2018، مؤكداً أن تطبيق هذا المعيار لا يمثل تغييراً جذرياً في القواعد التي يتبعها البنك.

وكشف أن البنك حصل بالفعل على موافقة الجهات الرقابية، لإطلاق عقد ذهب مصغر في بورصة دبي للذهب والسلع، متوقعاً إطلاقه في الربع الثالث من العام الجاري.

ولفت إلى أن تأثير «إكسبو 2020 دبي» في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصبح كبيراً جداً بداية من العام الجاري.

إلى ذلك، أعلن بنك رأس الخيمة الوطني و«كوكاكولا أرينا»، أمس، شراكة لمدة خمس سنوات، لتقديم المعاملات بطريقة سلسة لزوار صالة «كوكاكولا أرينا» في منطقة «سيتي ووك».

وسيقدم «رأس الخيمة الوطني» حلولاً مبتكرة لزوّار الصالة، ويوفر للمتعاملين المؤهلين الوصول إلى نادي «بريمير» الذي سيعرف «بنادي وجناح بنك رأس الخيمة الوطني».

وقال إنجلاند، إن البنك سيقدم خدمات بوابة دفع رقمية فعالة وآمنة لأي بطاقة، فضلاً عن خدمات متكاملة تمكن زوار الصالة من استخدام بطاقاتهم لشراء تذاكر لجميع العروض.