اقتصادية رأس الخيمة: انخفاض في شكاوى المستهلكين بنسبة 37%

المصدر: الإمارات اليوم - رأس الخيمة

قال مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالوكالة فيصل عليون أن شكاوى المستهلكين خلال الربع الأول للعام الجاري، انخفضت بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تصدرت شكاوى الأمانة والمصداقية المرتبة الأولى بقائمة شكاوى المستهلكين التي بلغت (112) شكوى، تلتها شكاوى العقود وقد شملت (11) شكوى، ثم شكاوى الضمانات، والأسعار، وشكاوى عامة، و4 شكاوى من العلامات التجارية.

وذكر عليون، بأن الإدارة تتخذ عدد من الإجراءات لحل مشكلات التي تواجه المستهلكين، مثل تنفيذ زيارة تفتيشية للمحل المقدم شكوى ضده ومعرفة تفاصيل الخلاف بين الأطراف، وإلزام المنشأة بكتابة تعهد بعدم تكرار السلوك المخالفة، وتجميد الرخصة. كما تحرص الدائرة على إيجاد حلول ودية ترضي المستهلك دون الحاجة إلى إجراءات المذكورة سالفا، وقد بلغ عدد الحالات التي تم إنهاؤها وديا 91 حالة، وبالمقابل لم تقبل 13 حالة أخرى الحلول الودية لتسوية المشكلة.