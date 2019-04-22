حملة توعوية بحقوق المستهلك للمسافرين عبر مطار دبي

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أطلقت إدارة حماية المستهلك، في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن المطارات، حملة توعوية للمسافرين عبر مطار دبي الدولي بحقوق المستهلكين في الإمارة.

وأفادت اقتصادية دبي بأنه جرى التنسيق مع إدارة أمن المبنى (3)، في مطار دبي الدولي، لتنظيم زيارات ميدانية توعوية في المبنى، تستهدف المسافرين القادمين لإمارة دبي، حيث تتم توعيتهم بحقوق المستهلك والترحيب بهم.

وتفصيلاً، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي، أهمية الجهود التي تنفذها اقتصادية دبي لزيادة مستوى الوعي بحقوق المستهلك، خصوصاً بين السياح الزائرين لإمارة دبي، مشيراً إلى الحملة التنظيمية الناجحة لمفتشي الدائرة في التنسيق لتنفيذ الورش الميدانية، التي عكست اهتمام إمارة دبي بحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

ولفت الزعابي إلى التعاون الملحوظ والداعم، الذي تلقته إدارة حماية المستهلك من المسؤولين في الإدارة العامة لأمن المطارات في المبنى الثالث، حيث تم منح موظفي قسم توعية المستهلك كل الصلاحيات وتسخير الإمكانات وتذليلها لإنجاح هذه الحملة التوعوية، مؤكداً أن هذا دليل على وعي الجهة بأهمية وأثر هذا التعاون في إظهار صورة حضارية وإيجابية عن إمارة دبي ودولة الإمارات.

وقال إن الحملة التوعوية استمرت في مبنى المطار لساعات طويلة، واستطاعت تغطية خمس رحلات سفر حطت في مطار دبي، لافتاً إلى أن فريق عمل توعية المستهلك استفاد من وقت انتظار وصول الرحلات في توعية كل من وجد بالمطار، من زوار وموظفين، معرِّفين بدور حماية المستهلك في حماية حقوقهم وآلية تقديم الشكاوى عبر القنوات المختلفة المتاحة لهم، لاسيما الخدمة الجديدة للاستفادة من خدمة شكاوى المستهلكين، وهي خدمة الحماية الذكية، التي تحل الشكوى باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وبدقائق معدودة.

وشدد الزعابي على أهمية التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، والجهات ذات العلاقة، لخدمة المستهلكين والمجتمع وزيادة الوعي بقوانين وإجراءات حماية حقوق المستهلك، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لأمن المطارات حرصت على توفير كل ما يدعم الورشة، ويسهم في إنجاحها.

الحملة استمرت لساعات طويلة.. واستطاعت تغطية خمس رحلات.