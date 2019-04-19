«نشاما»: تسليم 5000 وحدة سكنية في «تاون سكوير دبي» خلال 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «نشاما» العقارية عن عزمها تسليم 5000 منزل سكني إضافي خلال العام الجاري في مشروع «تاون سكوير دبي»، ليبلغ العدد الإجمالي للمنازل التي تم تسليمها أكثر من 6600 منزل. وأضافت أنه بحلول نهاية عام 2019، سيحتضن «تاون سكوير دبي» أكثر من 18 ألف شخص، ما يجعله من أكثر المجمعات السكنية المزدهرة للعائلات في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نشاما»، فريد دوري، إن الشركة وبفضل تعاملها مع مقاولين متمرسين، استطاعت إحراز تقدم كبير في مساعيها لتسليم 5000 منزل إضافي في مشروع «تاون سكوير دبي»، وتوفير منازل بأسعار مناسبة، وفي متناول الجميع، عبر توفير خطط سداد مرنة وجذابة.

وأكد أنه تم العمل على وضع معايير جديدة في المشروعات التطويرية السكنية تتناسب مع العائلات، مؤكداً أن المنازل لاقت إقبالاً شديداً من قبل المستثمرين، بما تتضمنه من عائد استثماري قوي. يذكر أن «نشاما» سلّمت أربعة مجمعات سكنية حتى الآن ضمن مواقع رئيسة في «تاون سكوير دبي، وتضم مرافق خدمية، بما في ذلك صالة رياضية، ومسبح في كل مبنى، وملعب تنس، ومنطقة تضم حلقة تزلج على الألواح (سكيت بورد)، إضافة إلى ملعب لكرة السلة وكرة القدم، ومسارات مخصصة للمشي والركض، وأخرى لركوب الدراجات. وستشتمل أيضاً على حديقة ترفيهية (تاون سكوير بارك)، ومطاعم ومقاهٍ، ودور حضانة، ومدارس، ومراكز رعاية صحية.