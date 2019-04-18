«دبي للاستثمار» توزّع 10% أرباحاً نقدية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دبي للاستثمار»، أمس، عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% على مساهميها، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث تمت الموافقة على المقترح من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن المساهمين وافقوا على القرارات الأخرى المقدمة من مجلس إدارة الشركة.

وكشفت الشركة عن أدائها المالي للعام الماضي، الذي أظهر تحقيق أرباح صافية بلغت 651.4 مليون درهم، فيما ارتفع إجمالي أصول المجموعة بمقدار 2.55 مليار درهم، ليصل إلى 19.6 مليار درهم، حتى 31 ديسمبر 2018.

وقدم نائب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار، حسين مهيوب سلطان الجنيدي، في اجتماع الجمعية العمومية، تقريراً لتسليط الضوء على نمو الشركة.وبيّن أن الأعمال العقارية استحوذت على 63% من إجمالي أصول المجموعة، وأسهمت بما نسبته 38% من الإيرادات، في حين بلغت حصة الصناعة والمقاولات والخدمات 24% من إجمالي الأصول، وأسهمت بنسبة 55% من إيراداتها، مشيراً إلى أن الاستثمارات المالية مثلت 13% من إجمالي أصول المجموعة.