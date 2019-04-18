تحذير من شرطة الشارقة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد الجمهور من التعامل مع بعض الرسائل النصية المشبوهة، التي تصل إليهم من مجهولين يدّعون أنهم من موظفي البنوك، بحجة أنهم يقومون بتحديث بياناتهم المصرفية، ويطلبون منهم معلومات تتعلق بحساباتهم المصرفية وأرقام بطاقات السحب الخاصة بهم والأرقام السرية، حيث يتم استغلال هذه المعلومات في الدخول إلى حساباتهم وسرقة أموالهم، مؤكدة استمرار متابعتها بيقظة تامة لهذه الجرائم وضبط مرتكبيها، داعية متعاملي البنوك الذين يتلقون مثل هذه الرسائل إلى تجاهلها تماماً، وعدم التعامل معها بأي صورة من الصور.

من جهتها، تطالب البنوك العاملة في السوق المحلية متعامليها دائماً بتجنب الضغط على الروابط في الرسائل النصية غير الموثوقة، وعدم الاستجابة لأرقام غير معروفة من خلال تجاهل المكالمات المشبوهة أو الرسائل، وحذفها فوراً.