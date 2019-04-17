"العربية للسيارات" تطلق حملة فحص مجاني لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تجري "العربية للسيارات"، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" في دبي والشارقة وعجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، حملة فحص مجاني لسلامة السيارات حتى 30 أبريل الجاري بمناسبة "عام التسامح".

ويمكن لجميع عملاء العلامات التجارية الثلاث الاستفادة من حملة الفحص المجاني بصرف النظر عن طراز السيارة وعمرها. وسيحصلون خلال فترة الحملة على خصومات كبيرة تصل إلى 50% على أسعار قطع الغيار، وأجور العمالة للإصلاحات الميكانيكية، فضلاً عن خصومات خاصة على خدمات القيمة المضافة.

وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة قسم خدمات ما بعد البيع في "العربية للسيارات" شاراد دوبي، "تؤكد حملة الفحص المجاني تركيزنا على الترويج لسلامة السيارات. ومع احتفال دولة الإمارات بعام التسامح، ندعم رؤية القيادة الحكيمة من خلال هذه الحملة التي يستفيد منها جميع العملاء بغض النظر عن طراز سياراتهم أو عمرها".

وأضاف دوبي: "تولي دولة الإمارات أولوية قصوى للسلامة الطرقية، ونحن ندعمها في ذلك من خلال هذه الحملة الجديدة التي تضيف مزيداً من القيمة إلى العملاء عبر صيانة سياراتهم لتصبح في حالة ممتازة وتضمن الحفاظ على سلامة ركابها. ومع توفر قطع الغيار الأصلية بنسبة 99% للسيارات الجديدة والقديمة، تلبي ’العربية للسيارات‘ احتياجات عملاءها وفقاً لأعلى معايير الجودة والخدمة".

وتهدف حملة الفحص المجاني لسلامة السيارات إلى الترويج للسلامة الطرقية، وتشكل جزءاً من المسؤولية الاجتماعية لشركة "العربية للسيارات" في سعيها لضمان راحة بال السائقي وعائلاتهم. ويتم حالياً تنظيم حملة مركزة لضمان وصول خبر الفحص المجاني إلى جميع سائقي السيارات، والذين بات بإمكانهم الآن الاطمئنان إلى حالة سياراتهم من "نيسان" أو "إنفينيتي" أو "رينو".