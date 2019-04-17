"دبي للإحصاء": 3.63% انخفاضاً بمعدل التضخم السنوي خلال مارس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير صادر من مركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 3.63% في شهر مارس 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، حيث انخفضت أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.17%، وقسم النقل بنسبة 5.55%، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 10.41%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.26%.

وأشار التقرير إلى انخفاض أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.32%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 1.64%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.40%، وقسم الصحة بنسبة 0.21%.

في حين ارتفع المؤشر لكل من قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.34%، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.91%، وقسم التبغ بنسبة 2.81%، وقسم التعليم بنسبة 0.03%.

إلى ذلك، أظهر التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 3.72% في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، في حين أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 1.97%، في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع الرابع من عام 2018.