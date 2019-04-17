«سامانا هيلز».. أحدث مشروع تحت الإنشاء في «أرجان»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تشهد وتيرة الإنشاء والتطوير في الأماكن القريبة من موقع «إكسبو 2020 دبي»، ومطار آل مكتوم الدولي، نشاطاً عمرانياً كبيراً، تشير التوقعات إلى ارتفاعها كلما اقتربنا من تنظيم المعرض.

ومن المناطق التي حظيت بعدد كبير من المشروعات التطويرية، منطقة «أرجان» التي تتميز ببنيتها التحتية، وبقربها من المناطق الحيوية، إذ شهدت العشرات من المشروعات التطويرية، كما أنها استفادت من ارتفاع وتيرة الطلب من قبل المستثمرين في السوق، ومميزات الموقع الاستراتيجي القريب من مطار آل مكتوم الدولي، وموقع «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن كونها منطقة تملك حر، وهو ما يمنحها ميزة أخرى. وأطلقت شركة «سامانا» العقارية أحدث مشروعاتها في المنطقة، وهو مشروع «سامانا هيلز» المقرر تسليمه في عام 2022.

يتألف المشروع من 205 وحدات سكنية، في قلب مجتمع «آرجان»، وبالقرب من حدائق «ميراكل جاردن»، وقرية جميرا الدائرية.