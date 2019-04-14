خدمات مصرفية عبر «واتس أب»

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أصبح بإمكان عملاء بنك الإمارات دبي الوطني التحدث مع البنك عبر تطبيق «واتس أب»، حيث يقدم لعملائه خدمات مخصصة من خلال منصة «واتس أب بزنس». ووفقاً للبنك فإن الرسائل المتبادلة ضمن الحساب الموثّق ستكون مشفرة لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية. وحث البنك العملاء على التحقق من الشعار الأخضر بجانب اسم البنك في نافذة المحادثة، للتأكد من تحدثهم إلى حساب بنك الإمارات دبي الوطني «واتس أب بزنس» الموثّق.

وللاشتراك في الخدمة الجديدة، يمكن للعملاء إرسال رسالة عبر «واتس أب» إلى الرقم 4456، باستخدام رقم هاتفهم المسجل، أو الاشتراك عبر تطبيق الخدمات المصرفية على الهاتف المتحرك أو عبر الإنترنت. وأفاد البنك بأن طرح الخدمة الجديدة يأتي في أعقاب الارتفاع السنوي الذي تشهده التعاملات عبر القنوات الرقمية، مشيراً إلى أن أكثر من نصف عملائه باتوا يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف المتحركة بانتظام.