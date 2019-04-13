10 إرشادات تساعد «المستثمرين الأقلية» على ممارسة حقوقهم

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع 10 إرشادات للمستثمرين الذين يملكون حصص أقلية في الشركات المساهمة العامة.

وأكدت الهيئة في نشرة توعوية حديثة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أهمية اتباع المستثمرين لتلك الإرشادات حماية لهم وتعزيزاً لدورهم في ممارسة حقوقهم.

وفي ما يلي الإرشادات الـ10 كما حددتها الهيئة:

1- يعد التزام الشركة المساهمة العامة نظاماً للحوكمة ركيزة أساسية لازدهارها ونموها على المدى البعيد، إذ إنه يلزم مجلس إدارتها بتعزيز القيمة التي تنعكس بدورها على المساهمين بشكل مباشر ومستمر، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الاطراف من المساهمين والموردين والمجتمع الذي تعمل فيه الشركة.

فوجود معايير حوكمة قوية في أي شركة يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على رأس المال، ويساعد على النمو الاقتصادي، فضلاً عما لدى حوكمة الشركات من أبعاد اجتماعية واستثمارية وبيئة جيدة.

كما تسهم حوكمة الشركات في ضمان حماية المساهمين والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، إضافة إلى أنها تُسهل مهمة الرقابة والإشراف على أداء الشركة المساهمة العامة، عبر تحديد أطر الرقابة الداخلية وتشكيل اللجان المتخصصة بما يمكّن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين ومساءلة الشركة عن ممارساتها.

2- مناقشة مجلس الإدارة في أداء الشركة المساهمة العامة وخطتها للفترة المقبلة حق من حقوقك في الجمعية العمومية للشركة، لذلك احرص دائماً على المشاركة الفعالة، والإدلاء بصوتك في جميع القرارات بما يتماشى مع مصلحة الشركة ومصلحتك كمساهم.

3- يمكن لمجموعة المساهمين، الذين يملكون 10% على الأقل من رأسمال الشركة المساهمة العامة، إضافة أي بند في جدول أعمال الجمعية العمومية، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، كما يتعين على مجلس الإدارة إجابة الطلب وإلا كان من حق الجمعية العمومية أن تقرر مناقشة هذه البنود.

4- حتى تتخذ قرارك الاستثماري بشكل مدروس، احرص دائماً، بشكل دوري، على الاطلاع على وضع الشركة المدرجة المالي وإفصاحاتها على موقع الشركة الالكتروني ومواقع الأسواق المالية، كي تكون على بينة بكل الأمور المتعلقة بقرارات الشركة ودرجة نموها الاقتصادي.

5- احرص على الاطلاع وقراءة كل ما يتم نشره أو الإعلان عنه من قبل الشركة المساهمة العامة قبل اجتماع الجمعية العمومية لتكون قراراتك ومناقشاتك مبنية على وضوح ودراسة.

6- اعلم أنك بشرائك لأسهم الشركة المساهمة العامة تعتبر شريكاً فيها، ومالكاً لحصة في كل موجوداتها تعادل ما تملكه من أسهم بها، وفي مقابل ذلك فإنك تتحمل أي التزامات على الشركة في حدود حصتك من أسهمها.

7- يحق لك كمساهم الحصول على نسخة من عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الأساسي، إذ أوجب المشرع على الشركة توفير نسخة من عقد تأسيسها على موقعها الإلكتروني، فضلاً عن أية وثائق أو معلومات أخرى تحددها الهيئة.

8- بإمكانك الاطلاع على دفاتر الشركة المساهمة العامة ووثائقها، وعلى أي مستندات أو وثائق تتعلق بأي صفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الأطراف ذات العلاقة بإذن من مجلس الإدارة أو بموجب قرار من الجمعية العمومية، أو طبقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للشركة في هذا الشأن.

يعد تقرير الحوكمة على درجة كبيرة من الأهمية نظراً لما يحتويه من معلومات مهمة تتعلق بالشركة المدرجة، إضافة إلى بعض عمليات الشركة خلال العام المنتهي، بما يسهم في مساعدتك على اتخاذ القرار 9-الاستثماري.

10- بإمكانك الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، وانتخاب أعضاء مجلس إدارتها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون والأنظمة والقرارات التي تصدرها الهيئة والنظام الأساسي للشركة.

يمكن للمساهمين الذين يملكون 10% على الأقل من رأسمال الشركة، إضافة أي بند في جدول أعمال الجمعية العمومية.