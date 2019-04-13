انتعاش الصادرات الصينية الشهر الماضي

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت بيانات اقتصادية، أمس، انتعاش الصادرات الصينية في مارس الماضي، حيث ارتفعت بنسبة سنوية تبلغ 14.2%، بعد انكماشها بشكل كبير في فبراير 2019.

وبلغت قيمة الصادرات الصينية 198.7 مليار دولار، إذ يبدو أن أوضاع الاقتصاد الصيني بدأت تتحسن، بعد أشهر من الضغوط جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وكانت الصادرات الصينية تراجعت بنسبة تزيد على 20% في فبراير الماضي، فيما انخفضت الواردات في مارس 2019 بنسبة 7.6% إلى 166 مليار دولار.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، تراجع حجم التجارة الخارجية للصين بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى نحو تريليون دولار.

وارتفعت الصادرات بنسبة 1.4%، فيما انخفضت الواردات بنسبة 4.8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.