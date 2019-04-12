«الشارقة التعاونية» تقرّ توزيع أرباح بنسبة 20% عن 2018

المصدر: الشارقة - وام

أقرّت الجمعية العمومية لجمعية الشارقة التعاونية، توزيع عائد على رأس المال بنسبة 10%، وتوزيع عائد على مشتريات المساهمين بنسبة 10%، وذلك عن أعمال الجمعية لعام 2018.

وتم خلال الاجتماع السنوي للجمعية عن السنة المالية المنتهية 2018، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن عام 2018، والمصادقة على نتائج أعمال تدقيق حسابات السنة المالية المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2018، وعلى الميزانية العمومية، وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/‏‏12/‏‏2018.

كما أقرت الجمعية العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، من كل ما يتعلق بإدارتهم للجمعية لسنة 2018.