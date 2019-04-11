73.8 % من سكان دبي دون الـ 40 عاماً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت الإحصاءات الديموغرافية والحيوية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، أن نحو 18% من إجمالي تعداد سكان الإمارة، البالغ ثلاثة ملايين و192 ألفاً و275 نسمة، مع نهاية عام 2018، يندرجون ضمن الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً، ونحو 73.83% من سكان دبي دون الـ40 عاماً.

ووفقاً للبيانات - التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها - فقد وصل تعداد الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً إلى 572 ألفاً و462 نسمة، شكّل الذكور نسبة 75.18%.

وحلّت الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً في المركز الثاني على قائمة بيانات السكان في إمارة دبي، حسب الفئات العمرية، لتشكّل نسبة 16.59%.