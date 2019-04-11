مشاركون: الإمارات نموذج مثالي للاستثمار الأجنبي المباشر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مشاركون في ملتقى الاستثمار السنوي 2019، الذي اختتم أعماله في دبي، أمس، أن الإمارات نموذج مثالي للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.

وأشادت الوفود المشاركة في الملتقى بالمقومات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية المُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات، وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية المتوافرة في دولة الإمارات، التي تقدم خيارات استثمارية متنوّعة للمستثمرين الأجانب، ضمن منظومة اقتصادية واعدة.

وتناول المشاركون عمليات الاستثمار في القطاعات الزراعية والسياحية والترفيهية والبنى التحتية والقطاع اللوجستي وغيرها، مشيرين إلى الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة دبي.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، داوود الشيزاوي، إن «ملتقى الاستثمار في دبي نجح في أن يصبح بوصلة الاستثمارات والمستثمرين من شتى أنحاء العالم، للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في أسواق جديدة من العالم».

بدوره، قال المدير العام لوكالة «كوستاريكا» لترويج الاستثمار، جورج سيكويرا: «بينما تمثل التقنيات الرقمية عنصراً أساسياً في جذب الاستثمار الأجنبي، فإن استقطاب الكفاءات المناسبة تمثل تحدياً كبيراً».