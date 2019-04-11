«الإمارات لتموين الطائرات» الأفضل في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نالت شركة الإمارات لتموين الطائرات جائزة «أفضل مزوّد لخدمات الطعام في الشرق الأوسط»، من مجلة «باكس إنترناشيونال» للسنة الخامسة على التوالي.

وتسلم الجائزة، التي تمنح بناءً على تصويت القرّاء، مسؤول العمليات في الشركة التابعة لـ«طيران الإمارات»، فيصل مفرج، خلال حفل أقيم في مدينة هامبورغ الألمانية.

وقال مفرج: «لم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا جهود فريق عملنا، وحرصهم على توفير أفضل المنتجات، وأعلى مستويات الخدمة للعملاء».

وأكد أن «(الإمارات لتموين الطائرات) تبحث باستمرار عن فرص للابتكار وطرق لتحسين الإنتاجية وتطوير المنتجات والخدمات، من خلال إدخال أحدث التقنيات إلى عملياتها».