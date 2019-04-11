«الإمارات العالمية للألمنيوم»: بدء تشغيل مصفاة الطويلة للألومينا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن بدء تشغيل مصفاة الطويلة للألومينا، أحد مشروعات التنمية الاستراتيجية التي تعزز من قدرات قطاع صناعة الألمنيوم الإماراتية في مجال التكرير ضمن سلسلة قيمة صناعة الألمنيوم.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنه يُتوقع أن تنتج المصفاة نحو مليوني طن من الألومينا سنوياً، عند عمل المصفاة بكامل طاقتها، لتحل محل بعض الواردات، علماً بأن الإمارات تستورد حالياً كل كميات الألومينا التي تحتاجها من الخارج.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في «الإمارات العالمية للألمنيوم»، عبدالله جاسم بن كلبان، إن «بدء عمليات تشغيل مصفاة الطويلة للألومينا يعد حدثاً مهماً في مسيرة التطور الصناعي بالدولة، وهي واحدة من أهم مراحل النمو الاستراتيجي للشركة خلال العام الجاري، يليها مشروع تعدين البوكسيت في غينيا، التي مازالت قيد الإنشاء».

وأضاف أن «المشروعين سيعملان على إمداد الشركة بالمواد الخام الأولية التي نحتاجها بأسعار تنافسية، كما سيسهمان في تعزيز أنشطة (الإمارات العالمية للألمنيوم) لعقود مقبلة».

وكانت مصفاة الطويلة للألومينا أنشئت بكلفة تبلغ أكثر من 12 مليار درهم (3.3 مليارات دولار)، وتقع في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، وتعتبر أول مصفاة للألومينا في الإمارات.

يُشار إلى أنَّ الألومينا هي المادة الأولية لمصاهر الألمنيوم، ويتم استخراجها من خام البوكسيت.