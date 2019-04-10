فلاي دبي تشغل رحلاتها إلى 41 وجهة انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت شركة "فلاي دبي"، إنها ستبدأ بتشغيل رحلاتها إلى 41 وجهة دولية انطلاقاً من مطار آل مكتوم الدولي لتوفر للمسافرين خيارات أكثر للسفر، وذلك خلال عمليات ترقية المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي.

وسيتم إغلاق المدرج الجنوبي للمطار لمدة 45 يوماً في الفترة ما بين 16 أبريل الجاري ولغاية 30 مايو المقبل لرفع مستويات الخدمة والطاقة الاستيعابية على غرار برنامج شبيه في العام 2014 للمدرج الشمالي.

وأوضحت الناقلة في رد على "الإمارات اليوم"، أن هناك 41 وجهة سيتم تشغيل رحلاتها انطلاقا من مطار آل مكتوم خلال فترة صيانة المدرج الجنوبي لمطار دبي الدولي، والتي تشمل ما يلي: أبها، أديس أبابا، أحمد أباد، الإسكندرية، عمّان، البحرين، بيشكيك، تشيناي، شيتاغونغ، كولومبو، الدمام، دلهي، أصفهان، فيصل أباد، القصيم، جيزان، حائل، الهفوف، حيدر أباد، إسطنبول، جدة، كابل، كراتشي، كاتمندو، الخرطوم، كوتشي، كاليكوت، الكويت، لار، لوكنو، مشهد، المدينة المنورة، مولتان، مومباي، مسقط، النجف، الرياض، شيراز، سيالكوت، تبوك، الطائف.

وأضافت الناقلة أنها ستشغل رحلاتها إلى عدد من الوجهات وستكون متاحة للسفر من كلا المطارين (دبي الدولي) و(آل مكتوم) خلال هذه الفترة، وتشمل: الإسكندرية والبحرين والدمام وجدة، وكابل، وكاتمندو، والكويت، ومسقط.

وأشارت إلى أن هناك تحديثات مستمرة على موقع "فلاي دبي" الشبكي ومواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على آخر تحديثات التشغيل، لافتة إلى أنه في حال تأثر حجوزات المسافرين جراء عملية تجديد المطار سيتم الاتصال بالمسافرين مباشرة.