إعادة مستحقات مالية إلى تاجر في الهند

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أعادت اقتصادية دبي مستحقات مالية إلى تاجر في الهند، بعد أن شكا ضد شركة محلية تعمل في دبي، عدم التزامها تسديد مستحقات تتعلق بصفقة تجارية مبرمة بينهما.

وقال مدير إدارة حماية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد العوضي، إن ذلك جاء بعد تلقي شكوى من تاجر يعمل في الهند، تعاقد مع شركة تجارية في إمارة دبي على توريد خضراوات لها، حيث جرى الاتفاق بين الطرفين على التفاصيل، على أن يتم دفع مبلغ في البداية، ومن ثم إتمام سداد بقية الدفعات بعد فترة معينة. وأضاف العوضي أن التاجر الهندي قدم التسهيلات حتى يتسنى للشركة المشكو ضدها بيع الخضراوات والحصول على المبلغ، لتتمكن من سداد جميع المستحقات المالية.

وأفاد العوضي بأن التاجر نفذ عملية التوريد، وتواصل بعدها مع المشكو ضده للحصول على مستحقاته، غير أنه لم يجد تعاوناً من الشركة في دبي، لافتاً إلى أنه حاول مراراً معها لكن من دون جدوى، فضلاً عن أن الشركة المشكو ضدها أبلغته أنها لن تدفع المستحقات، الأمر الذي دفع التاجر الهندي إلى تقديم شكوى رسمية لاقتصادية دبي لإرجاع حقه. وذكر العوضي أن موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية في إدارة حماية الأعمال، استلم الشكوى وفحص أوراقها من خلال دراسة المستندات المقدمة والاطلاع على الفواتير والتفاصيل الداعمة، وعليه تم التواصل مع المشكو ضده للاطلاع على أسباب عدم سداد المستحقات المتبقية، لكنه أفاد بأن الخضراوات لم تكن صالحة فبعضها كان فاسداً، ولم يتمكن من بيعها لسداد المبلغ المتبقي.

وتابع العوضي أن موظف اقتصادية دبي طلب تقريراً من الجهة المختصة ليكون دليلاً واضحاً على فساد الخضراوات، لكن الشركة غيرت رأيها ولم تتمكن من توفير التقرير المطلوب، مشيراً إلى أنه تم استدعاء صاحب الشركة لتسوية الشكوى، حيث تم الاتفاق على سداد المبلغ المتبقي، المقدر بـ 20 ألف درهم على أربع دفعات.