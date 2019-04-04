«ناسداك دبي»: إدراج صكوك لإمارة الشارقة بمليار دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، بإدراج صكوك أصدرتها إمارة الشارقة، بقيمة مليار دولار.

وذكرت البورصة في بيان، أن القيمة الإجمالية للصكوك التي أدرجتها إمارة الشارقة في «ناسداك دبي»، بلغت حتى الآن 3.45 مليارات دولار.

وشملت قائمة المتعاملين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين لأحدث إدراج للصكوك: المؤسسة العربية المصرفية وبنك دبي الإسلامي و«إتش إس بي سي» وشركة «بيتك كابيتال» للاستثمار ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك «ستاندرد تشارترد»، فيما ضمت قائمة المستشارين القانونيين لإمارة الشارقة «كليفورد تشانس» و«مابلز أند كالدر (دبي)».

وبلغ إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي 61.34 مليار دولار، ما يعزز دور دبي كأكبر مركز عالمي لإدراج الصكوك.