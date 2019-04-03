95 % نسبة الإفصاح في «سوق أبوظبي» عن نتائج 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، أن نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية والأجنبية لديه، بلغت 95% من حيث الإفصاح عن النتائج المالية السنوية لعام 2018.

وذكر السوق، في بيان، أن ذلك جاء في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة للإفصاح عن نتائج الشركات المدرجة، والمحددة بـ90 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المالية.

وتشير النتائج إلى التزام 62 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية في السوق، تمثل مجمل الشركات العامة المدرجة، البالغ عددها 65 شركة.

يذكر أنه بمقارنة البيانات المالية السنوية للشركات المدرجة من عام 2018، مع الفترة نفسها من عام 2017، يتبين أن أرباح الشركات المدرجة ارتفعت بنسبة 2.59%، حيث كانت أعلى نسبة زيادة في قطاع التأمين وبلغت 23.33%.