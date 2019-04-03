برج اليعقوب على شارع الشيخ زايد.. شبيه «برج إليزابيث» ولكن دون ساعة

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يُعرف برج اليعقوب بـ«برج الساعة»، وهو يقع على شارع الشيخ زايد، ويبلغ طوله 328 متراً.

تم وضع حجر الأساس للبرج عام 2006، وتم الانتهاء منه عام 2013.

يعتبر البرج سكنياً فندقياً، وقد استلهم تصميمه من «برج إليزابيث» في العاصمة البريطانية لندن، المعروف باسم «بيغ بن»، إذ يوجد تشابه كبير بينهما من حيث التصميم وفق الطراز البريطاني، إلا أن الاختلاف الرئيس هو عدم وجود ساعة في هذا البرج، نظراً لأن المصممين حاولوا تجنب تشتيت السائقين أثناء القيادة في الشوارع القريبة من البرج.

تم تصميم البرج ليكون واحداً من أطول الأبراج في العالم، التي تحمل هذا النوع من التصميم الهندسي، أو ما يسمى بـ«أبراج الساعة»، ولذلك يعد ثاني أعلى الأبراج في العالم، بعد برج فندق رويال مكة المكرمة ضمن هذه الفئة.

يتكون البرج من 69 طابقاً فوق سطح الأرض، إضافة إلى طابق تحت الأرض، ويشتمل على 224 غرفة فندقية.