المصدر: إعداد: سامح عوض الله

■تتكون شركة التوصية البسيطة من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة، ويكتسبون صفة التاجر ومن شريك موصٍ أو أكثر لا يكونون مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصتهم من رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر.

■ يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكون شريكاً موصياً في شركة التوصية البسيطة.

■يتكون اسم الشركة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، مع إضافة ما يدل على الشكل القانوني للشركة ويجوز بالإضافة، إلا أن يكون للشركة اسم تجاري خاص بها.

■لا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصي في اسم الشركة، فإذا ذكر مع علمه اعتبر شريكاً متضامناً، وليس بالنسبة إلى حسن النية.

■تسري على شركة التوصية البسيطة جميع الأحكام الخاصة بشركة التضامن بالنسبة للشركاء المتضامنين.

■تقتصر إدارة الشركة على الشركاء المتضامنين ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بالأغلبية.

■يمكنها‭ ‬مزاولة‭ ‬معظم‭ ‬الأنشطة‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬والمهنية‭.