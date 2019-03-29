19 فلساً زيادة في أسعار البنزين خلال أبريل

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت شركات توزيع الوقود، أمس، عن تسجيل أسعار الجازولين (البنزين) بنوعيه «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، زيادات جديدة تصل إلى 19 فلساً للتر، وذلك اعتباراً من أول أبريل المقبل، مقارنة بأسعارها الشهر الجاري، بينما يشهد سعر وقود الديزل زيادة قيمتها ثمانية فلوس خلال الفترة نفسها.

وبحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ونشرتها مواقع شركات التوزيع، فإن سعر لتر البنزين «سوبر 98» سيرتفع من 2.04 درهم خلال مارس الجاري إلى 2.23 درهم في أبريل المقبل، فيما سيزيد سعر لتر البنزين «خصوصي 95» من 1.92 درهم إلى 2.11 درهم.

كما سيرتفع سعر لتر الديزل من 2.41 درهم في مارس الجاري إلى 2.49 درهم ابتداء من الأول من أبريل المقبل.

وكانت أسعار الوقود في أسواق الدولة سجلت زياداتها للشهر الثاني على التوالي.

يشار إلى أن الأسعار التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة تحدد شهرياً، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط، سواء صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.