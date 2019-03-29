«دبي الدولي» يطلق «استيقظ عند البوابة» بــ 350 درهماً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن مطار دبي، أمس، عن خدمة جديدة، بالشراكة مع فندق دبي الدولي، لتوفير الإقامة الليلية داخل المطار، بحيث تحتاج الأسرة المسافرة إلى الاستيقاظ قبل موعد مغادرة الطائرة بدقائق معدودة، مشيراً إلى أن الأسرة لن تحتاج بعد اليوم إلى القدوم إلى المطار باكراً، بل يمكنها القدوم في الليلة السابقة للسفر.

وأوضح المطار في بيان، أن كلفة خدمة «استيقظ عند البوابة» الجديدة تبدأ من 350 درهماً لأسرة مكونة من أربعة أشخاص، مقابل الحصول على غرفة واحدة لمدة تصل إلى 12 ساعة في فندق دبي الدولي بـ«المبنى 3».

وبيّن أن السعر يشمل خدمة «أهلاً» للترحيب بالنزلاء، واستخدام مرافق الفندق شاملةً المسبح وصالة الألعاب الرياضية، فضلاً عن سلة فاكهة مجانية، وأجهزة الشاي والقهوة، وتسجيل الخروج السريع، كما يقدم الفندق للنزلاء خدمة الاتصال لإيقاظهم، ثم توصيلهم مباشرة إلى بوابتهم قبل موعد الرحلة بوقت كاف، إضافة إلى حقيبة وجبات خفيفة صحية لكل طفل.

وقال مدير العلامة التجارية في مؤسسة مطارات دبي، ماثيو هوروبين، إن الخدمة الجديدة تأتي ضمن باقة خاصة مثالية لرحلات الصباح الباكر، تتيح للأسر تسجيل الدخول في «المبنى 3» بالليلة السابقة لرحلتهم، والمرور عبر نقاط التفتيش، ثم التوجّه إلى صالات المغادرة، مشيراً إلى أنه بمجرد تسجيل الدخول في الفندق، يصبح المطار منطقة ألعاب للاستكشاف واللعب وتناول الطعام.