«بوينغ»: تحديث برمجة طائرة «737 ماكس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت شركة «بوينغ» إنها قامت بتطوير تحديث برمجة نظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS) لطائرة «737 ماكس»، لتوفير حماية إضافية، إذا كانت أجهزة استشعار زاوية الهجوم تقدّم بيانات غير دقيقة.

وذكرت الشركة، في بيان توضيحي ومؤتمر عبر الهاتف أمس، أن هذا البرنامج خضع لمئات الساعات من التحليلات والاختبارات المعملية، بالإضافة إلى التحقق منها عبر جهاز المحاكاة ورحلتين تجريبيتين، وشمل ذلك أيضاً اختبار مصادقة على متن الطائرة بحضور ممثلين من إدارة الطيران الفيدرالية كمراقبين على العملية.

وأشارت إلى أن أنظمة الحماية الإضافية تتضمن قيام نظام التحكم في الطيران بمقارنة المدخلات من جهازي استشعار زاوية الهجوم، وإذا اختلفت بيانات الجهازين بمقدار 5.5 درجات أو أكثر، مع تراجع رفارف الجناحين، فلن يتم تفعيل نظام تعزيز خصائص المناورة، بل سيقوم مؤشر خاص على شاشة قمرة القيادة بتنبيه الطيارين.

وتابعت الشركة أنه في حال تفعيل نظام تعزيز خصائص المناورة في ظروف غير طبيعية، فسيقدم النظام معلومة واحدة لكل درجة ارتفاع في زاوية الهجوم، مشيرة إلى أنه لا يمكن لنظام تعزيز خصائص المناورة إصدار أي مدخلات مثبّتة أكثر مما يمكن لطاقم الرحلة التعامل معه بسحب ذراع التحكم. وسيظل الطيارون يتمتعون بالقدرة على تجاوز أوامر نظام تعزيز خصائص المناورة والتحكم في الطائرة يدوياً.

وقالت إن هذه التحديثات تعمل على تقليل أعباء العمل لطاقم الطائرة في ظروف الطيران غير العادية، وتلغي فرصة إصدار البيانات الخاطئة بتفعيل نظام تعزيز خصائص المناورة، مشيرة إلى أنها تواصل العمل مع إدارة الطيران الفيدرالية والهيئات التنظيمية الأخرى، للمصادقة على هذا التحديث.

وبينت أنه لاستحقاق الحصول على شهادة قيادة الطائرة، يتوجب على الطيارين إكمال 21 يوماً أو أكثر من التدريب على أجهزة المحاكاة والتدريب الأكاديمي.