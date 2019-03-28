«تنظيم الاتصالات» تطالب بالإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

طالبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، مستخدمي الإنترنت بضرورة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر التواصل مع الجهات المختصة وعلى رأسها الشرطة.

وأكدت الهيئة في رسالة توعية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أهمية أن يكون جميع مستخدمي الانترنت في الدولة على دراية تامة بالقوانين والتشريعات للحماية من الجرائم الالكترونية.

وفي الوقت نفسه حذرت «تنظيم الاتصالات» مستخدمي «إنستغرام» من احتمال معرفة كلمة المرور الخاصة بهم ما قد يؤدي الى اختراق حسابات مستخدمي التطبيق، مشيرة إلى أن ظهور رسالة تحذيرية محددة من إدارة «إنستغرام» على حسابات المستخدمين، يعني اكتشاف ثغرة قد تكون أدت الى كشف كلمة المرور لدى المستخدمين.

وطالبت الهيئة مستخدمي التطبيق بضرورة المبادرة الى تغيير كلمة المرور بشكل سريع سواء في «إنستغرام» أو في أي تطبيقات أخرى يتم فيها استخدام كلمة المرور ذاتها في حالة ظهور رسالة تحذيرية

ووفقاً لـ«تنظيم الاتصالات» فإن الرسالة التي أرسلتها إدارة «إنستغرام» توضح أن الإدارة تعمل جاهدة لحماية كلمة المرور الخاصة بالمستخدمين، حيث تم الكشف أخيراً أنه عند استخدام آلية تنزيل المعلومات الخاصة بالمستخدم، فإنه قد تكون كلمة السر الخاصة به قد ظهرت بمجرد تنزيل المعلومات في نظام تصفح الانترنت الخاص بالمستخدمين.

وأوضحت إدارة التطبيق أنه تم تغيير الآلية وبالتالي لن يحدث ذلك مرة أخرى، كما يجري حذف كلمات السر التي كانت تستخدم لدخول جميع الانظمة الداخلية الخاصة بالمستخدمين، لافتة إلى أنه لا يوجد دليل على أن أي شخص آخر استخدم كلمة المرور الخاصة بالمستخدمين.

وطالبت إدارة «إنستغرام» المستخدمين الذين تصل إليهم هذه الرسالة بتغيير كلمة السر وأي مكان أو تطبيق آخر تستخدم فيه كلمة السر ذاتها لضمان أمن المعلومات الخاص بهم، مشيرة الى ان المستخدمين بحاجة الى مسح التاريخ السابق الخاص بالتصفح لديهم كذلك.

إلى ذلك، جددت «تنظيم الاتصالات» مطالبتها المستخدمين بعدم مشاركة بياناتهم الشخصية مع مجهولين تجنباً للوقوع ضحايا لعمليات احتيال.

وأشارت إلى أن عدم الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل الشخصية يزيد من إمكانية تعرض هواتف المشتركين الذكية لعمليات قرصنة بهدف التجسس واحتمالية الاختراق الإلكتروني للحسابات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ما يعرض صاحب الحساب لسرقة البيانات الشخصية سواء بيانات ومعلومات أو صور أو فيديوهات محملة على الأجهزة التي تتعرض للاختراق.

الهيئة طالبت المستخدمين بتغيير كلمة المرور سواء في «إنستغرام» أو في أي تطبيقات يتم فيها استخدام كلمة المرور ذاتها.