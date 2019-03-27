«ذا بالم تاور».. برج بحوض سباحة على ارتفاع 210 أمتار

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

كشفت شركة «نخيل العقارية» عن الجدول الزمني لإنجاز مشروعها «ذا بالم تاور» في قلب «نخلة جميرا» في دبي، ومتوقع الانتهاء من أعمال بناء البرج قبل نهاية عام 2019، على أن ينجز المشروع بالكامل في عام 2020.

ويضم «ذا بالم تاور» حوض السباحة «إنفينيتي» على ارتفاع 210 أمتار، ليدخل بذلك بين أعلى 10 أحواض سباحة في العالم. ويغطي الحوض مساحة 775 متراً مربعاً، ويطل على جوانب البرج الأربعة. كما يتسع حوض السباحة لـ930 ألف لتر من المياه، ويقع في الطابق 50 من البرج.

يتصل برج «ذا بالم تاور» مباشرة مع «نخيل مول»، الذي يضم 350 من المتاجر والمطاعم والمقاهي، وهو حالياً قيد الإنشاء بكلفة تبلغ 1.2 مليار درهم.

ويضم البرج أيضاً فندق «سانت ريجيس دبي - ذا بالم»، الذي سيضيف 289 غرفة فندقية و432 شقة مفروشة، وسيشغل الفندق أول 18 طابقاً من البرج.