«ناسداك دبي»: بدء التداول على سندات لـ «الإمارات للتنمية» بـ 750 مليون دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت بورصة «ناسداك دبي» ببدء التداول على سندات تقليدية لمصرف الإمارات للتنمية، بقيمة 750 مليون دولار، حيث قرع الرئيس التنفيذي الجديد للمصرف، فيصل عقيل البستكي، أمس، جرس افتتاح السوق.

وأفادت البورصة، في بيان، بأن هذا الإدراج يعتبر أول إدراج للسندات من قبل مصرف الإمارات للتنمية على الإطلاق، تصدره جهة اتحادية إماراتية، مشيرة إلى أن الاكتتاب على السندات، البالغة مدته خمس سنوات بفائدة 3.516%، تجاوز الحد بخمسة أضعاف تقريباً، حيث تم إصدار هذه السندات في إطار البرنامج الجديد للمصرف، البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، لإصدار سندات متوسطة الأجل مقومة باليورو.

ويدعم الإدراج الأنشطة المتخصصة للمصرف، التي تهدف إلى توسيع الاقتصاد الإماراتي، بما في ذلك تقديم حلول تمويلية للإسكان للمواطنين الإماراتيين، إضافة إلى الخدمات المصرفية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجرى تخصيص السندات بنسبة 42% للمستثمرين في آسيا، و36% للمستثمرين في الشرق الأوسط، فيما بلغت نسبة التخصص للمستثمرين في أوروبا 22%.

وقال البستكي إن «إدراج السندات في بورصة ناسداك دبي، بصفتها منصة تداول عالمية متميزة على مستوى المنطقة، يدعم برنامج السندات الاتحادية الأول من نوعه، من خلال استقطاب مستثمرين عالميين، وإتاحة بيئة تداول ذات قواعد تنظيمية قوية».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم: «يسرنا أن نقدم الدعم للعمل القيم الذي يقوم به المصرف لمصلحة الأفراد والشركات في جميع أنحاء الدولة، وذلك عن طريق توفير البنية التحتية لإدراج هذا الإصدار».

وأضاف أن «إدراج المصرف للسندات يؤكد الدور الذي تقوم به (ناسداك دبي)، بوصفها مركزاً رائداً للإدراج لمجموعة واسعة من جهات الإصدار الإماراتية، وجهات الإصدار الحكومية ومن القطاع العام على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن شركات القطاع الخاص».

5

سنوات مدة الاكتتاب

على السندات

بفائدة 3.516%.