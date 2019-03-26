«اتصالات» و«سيسكو» تكشفان عن شبكة إنترنت ذاتية التشغيل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنجزت «اتصالات» بالتعاون مع شركة «سيسكو»، أول عملية نشر لتقنية التوجيه المقطعي في المنطقة على شبكتها الدولية، مقدمة بذلك إمكانات التشغيل الذاتي وقدرات الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) إلى شبكة إنترنت الإمارات لتبادل البيانات «EMIX» التابعة لـ«اتصالات».

وأفادت الشركتان، في بيان صادر، أمس، بأن شبكة إنترنت الإمارات لتبادل البيانات تعد أضخم نقطة وصول إقليمية (NAP)، مهمتها تقديم خدمات نقل البيانات بجودة عالية دون انقطاع وبمعدلات تأخير منخفضة لشركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت ومشغلي شبكات الهاتف النقال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا.

ويمكّن التعاون الجديد شبكة إنترنت الإمارات لتبادل البيانات، من تقديم خدمات بجودة أعلى وتقليل التعرّض للأخطاء البشرية، فضلاً عن تقليل مهمات العمل اليدوي المتكررة، ويبسط عمليات التطوير ويسرعها إلى مستويات جديدة.

وقال نائب الرئيس الأول لشؤون تطوير الشبكات في «اتصالات»، إسماعيل الحمادي، إن «تعزيز القدرات الشبكية بالاعتماد على تقنيات متقدمة مثل التوجيه المقطعي يأتي تأكيداً على الحرص الذي توليه (اتصالات) لإثراء تجربة العملاء الشاملة عبر تقديم طيف واسع من الخدمات المبتكرة، فضلاً عن أثرها المباشر في الارتقاء بالمنظومة الشبكية على نطاق واسع».

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمبيعات العالمية لمزوي الخدمة في «سيسكو» الشرق الأوسط وإفريقيا، علي عامر: «نتعاون مع (اتصالات) لفتح آفاق جديدة على مستوى الأتمتة وحلول الشبكات المعرفة بالبرمجيات وقدرات الدعم التقني من أعلى مستوى عالمي».