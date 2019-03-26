«غرفة أبوظبي» تنجح في تسوية نزاعات تجارية بـ 47 مليون درهم خلال 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، إن قسم الخدمات القانونية في الغرفة نجح في تسوية نزاعات وخلافات تجارية بقيمة جاوزت 47 مليون درهم، عرضت عليه خلال العام الماضي لإيجاد حلول لها بالطرق الودية دون اللجوء إلى المحاكم أو التحكيم.

وأضاف المهيري في بيان صادر عن الغرفة، أمس، بأن هناك نسبة من الخلافات والشكاوى التي عرضت على الغرفة لمحاولة إيجاد حلول لها، لاتزال قيد التسوية أو تم تجميدها لعدم المراجعة أو المتابعة من أصحاب العلاقة، أو لعدم الاختصاص.

وأشار إلى أن تحقيق نسبة مرتفعة في حل المنازعات التي تعرض على الغرفة عن طريق التسويات الودية جاء نتيجة العلاقة المباشرة بين الغرفة وأعضائها، والتي تكتنفها أسس الاحترام المتبادل.

وأوضح أن قسم الخدمات القانونية في غرفة أبوظبي، باعتباره طرفاً ثالثاً محايداً، يقوم بعملية مفاوضات غير ملزمة، بهدف مساعدة (الشركات أطراف النزاع) للتوصل إلى حل للنزاع القائم بينها ودياً، وذلك من خلال اتباع واستخدام أساليب مستحدثة في الحوار لتقريب وجهات النظر.