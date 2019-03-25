«اتصالات» و«سيسكو» تعلنان عن أول شبكة إنترنت ذاتية التشغيل في المنطقة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أنجزت كلٌّ من «اتصالات»، و«سيسكو» - بنجاح - أول عملية نشر لتقنية التوجيه المقطعي في المنطقة على شبكتها الدولية، مقدمة بذلك إمكانات التشغيل الذاتي، وقدرات الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) إلى شبكة إنترنت الإمارات لتبادل البيانات (EMIX)، التابعة لشركة «اتصالات». وأكدت الشركتان أن التعاون الجديد يسهم في بناء ركائز جديدة، غنية بفرص ونماذج غير مسبوقة للأعمال في دولة الإمارات.

وتمثل شبكة إنترنت الإمارات لتبادل البيانات (EMIX) أضخم نقطة وصول إقليمية (NAP)، مهمتها تقديم خدمات نقل البيانات بجودة عالية دون انقطاع، وبمعدلات تأخير منخفضة لشركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت، ومشغلي شبكات الهاتف النقال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وتعد «اتصالات» إحدى الشركات الرائدة في تبني أحدث الحلول التقنية، وتواصل تعزيز الابتكار بالمنطقة عبر توظيف أحدث التقنيات الشبكية، منها تقنية التوجيه المقطعي، وحلول الشبكات المتقدمة، ما يتيح لعملائها تحسين قدراتهم على التوسع، ويرفع مستوى أتمتة الشبكات لديهم.

ويبرز ما أعلنت عنه الشركتان، اليوم، نجاح شركة «اتصالات» في تبني نظم شركة «سيسكو» المتقدمة لأتمتة عمليات التوجيه المقطعي الذكية المعتمدة على البرمجيات، والاعتماد على الحلقة المغلقة المؤتمتة، وعلى الشبكات القادرة على الإصلاح الذاتي، والشبكات القائمة على النوايا في شبكة مقسم إنترنت الإمارات. الأمر الذي يتيح لشركة «اتصالات» تقديم خدمات تنافسية على مستوى الجودة والكلفة لعملائها على مستوى العالم.

كما يمكّن التعاون الجديد شبكة إنترنت الإمارات لتبادل البيانات EMIX من تقديم خدمات بجودة أعلى، وتقليل التعرّض للأخطاء البشرية، علاوةً على تقليل مهمات العمل اليدوي المتكررة، وتبسيط عمليات التطوير، وتسريعها إلى مستويات جديدة، لأنه يجمع بين إمكانات التوجيه المقطعي (منها التحكم الدقيق في كيفية نقل الشبكة للتطبيقات) وأداةNetwork Service Orchestrator من سيسكو.