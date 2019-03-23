القيمتان الاسمية والدفترية للسهم

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

هناك قيم عدة للسهم، أبرزها «القيمة الاسمية»، وهي سعر اعتباري تحدده الشركة للسهم في بداية إنشائها، ويوضع هذا السعر على شهادة الأسهم مطبوعاً في الأمام، ولا ترتبط القيمة الاسمية للسهم في العادة بسعره في السوق، وتراوح القيمة الاسمية عادة بين درهم و10 دراهم، وربما تتغير عند تقسيم أو دمج السهم، وذلك بموافقة الجمعية العمومية للشركة.

أما «القيمة الدفترية» فتتغير، وهي ما يتوقع حامل السهم الحصول عليه في حال تصفية الشركة، ويمكن حسابها بمعرفة الفرق بين أصول الشركة، بما في ذلك الأصول الثابتة والمتداولة والنقدية، وبين مطلوبات الشركة بما ذلك ديونها أو أي التزامات، ومن ثم يقسم هذا الفرق على عدد الأسهم.

وتعتبر القيمة السوقية الأكثر شيوعاً لدى المتعاملين، وهي تتأثر كما سبق ذكره بالعرض (عدد الأسهم المتوافرة للمستثمرين)، والطلب (عدد الأسهم التي يرغب المستثمرون في شرائها). ويستطيع المستثمر معرفة قيمة السهم السوقية عن طريق متابعته للسوق من خلال قاعة التداول أو الموقع الإلكتروني للسوق.