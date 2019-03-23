9 أسباب لشراء عقار سكني في دبي حالياً

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفاد الخبير العقاري، وليد الزرعوني، بأن التوقيت الحالي يعد مناسباً ومثالياً لشراء عقار في دبي، عازياً ذلك لأسباب عدة، أبرزها استضافة الإمارة لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وتوقعات زيادة الطلب على العقارات في دبي مستقبلاً، وهو ما سيمهد لارتفاع أسعار العقارات تزامناً مع زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة. وأشار الزرعوني، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن هناك أسباباً أخرى تجعل من شراء العقارات في الوقت الراهن فرصة جيدة، أبرزها وصول العقارات لمستويات سعرية جيدة، والتسهيلات المقدمة من قبل المطورين، بالإضافة إلى القرارات الحكومية الخاصة بمنح إقامة طويلة «10 سنوات» للمستثمرين والمتقاعدين، والراغبين في الدراسة بالمؤسسات الأكاديمية بالدولة.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.