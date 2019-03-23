دبي تستضيف معرضاً جديداً تنظمه «ميسي فرانكفورت» للمرة الأولى في المنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، الذراع الإقليمية لشركة «ميسي فرانكفورت جي.إم.بي.إتش» الألمانية المتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، عن استضافة دبي معرضاً جديداً تنظمه الشركة للمرة الأولى على مستوى المنطقة في مارس 2020.

وذكرت الشركة، في بيان أمس، أن معرض «إنتريور لايف ستايل الشرق الأوسط» يوفر منصة شاملة للعارضين، لاستعراض السلع الاستهلاكية الراقية والمتوسطة، والموجه تحديداً نحو قطاعات العطاء والمطاعم، ويستهدف آلاف المشترين من الأفراد والشركات على مستوى المنطقة.

وأشارت إلى أن المعرض الجديد يستمر ثلاثة أيام، على هامش معرض عالم الورق «بايبر ورلد الشرق الأوسط»، الذي تنظمه «ميسي فرانكفورت في الشرق الأوسط» في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال الرئيس التنفيذي في «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، سيمون ميلور، إن «معرض (إنتريور لايف ستايل الشرق الأوسط) سيعزز أوجه التعاون الموجودة مع (بايبر ورلد الشرق الأوسط)، حيث أبدى ربع زوار المعرض تقريباً، الذين زاد عددهم على 7000 زائر، رغبتهم في شراء الهدايا بالفعل خلال دورة عام 2018». وأضاف ميلور أن «المعرض الجديد يخدم قطاعاً حيوياً، في سوق السلع الاستهلاكية المتوسطة إلى الراقية، خصوصاً الهدايا ومنتجات وإكسسوارات الطعام».