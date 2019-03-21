إدراج سندات بمليار دولار لـ«الإمارات دبي الوطني» في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحبت «ناسداك دبي»، بإدراج بنك الإمارات دبي الوطني، لسندات تقليدية بقيمة مليار دولار أميركي. ويدعم هذا الإدراج أنشطة بنك الإمارات دبي الوطني بوصفه أحد المجموعات الرائدة للخدمات المصرفية في المنطقة، والتي تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الأصول، وخدمات الأسواق العالمية وعمليات الخزينة والوساطة.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني هو أكبر جهة إصدار للسندات التقليدية في «ناسداك دبي» حيث تبلغ القيمة الاسمية الإجمالية لسنداته المدرجة 5.28 مليارات دولار من ثماني عمليات إدراج.

وتبلغ إجمالي قيمة السندات التقليدية والصكوك المدرجة في «ناسداك دبي» حالياً 77.28 مليار دولار.

وشمل المدراء الرئيسون المشتركون لعملية إدراج أحدث سندات بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك بي إن بي باريبا، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، و«إتش إس بي سي»، و«نومورا إنترناشيونال»، وبنك «ستاندرد تشارترد». وكان المستشار القانوني لبنك الإمارات دبي الوطني بصفتة جهة إصدار «كليفورد تشانس»، والمستشار القانوني للمدراء الرئيسون المشتركون هو «نورتون روز فولبرايت» الشرق الأوسط.