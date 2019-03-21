«اقتصادية دبي»: 2005 منشآت تجارية تشارك في «جوائز التميّز لقطاع الأعمال 2018»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اقتصادية دبي، عن مشاركة 2005 مؤسسات وشركات في جوائز التميز لقطاع الأعمال، التي تضم «جائزة دبي للجودة»، و«جائزة دبي للتنمية البشرية»، و«برنامج دبي للخدمة المتميزة» لدورة عام 2018، والمقرر توزيع جوائزها مطلع الشهر المقبل. وتشهد الدورة الـ25 نمواً بنسبة 10% في أعداد المشاركين، الأمر الذي يبرز قدرة اقتصادية دبي على ترسيخ مفهوم الجودة والتميز كحافز للمزيد من النمو والتطور في قطاع الأعمال، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة ودفع العجلة الاقتصادية بإمارة دبي.

وقال مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي: «أكملت اقتصادية دبي 25 عاماً من العمل في تعزيز الثقافة المؤسسية، ومساعدة مختلف القطاعات على تقديم أفضل الممارسات في خدمة العملاء ورفع الإنتاجية وكفاءة الأعمال، وكذلك توجيههم بما يتوافق مع استراتيجية حكومة دبي ودولة الإمارات الرامية إلى جعل الجودة والخدمة المتميزة منهجاً وأسلوباً يتخذ في شتى المجالات وميادين العمل».

وأضاف: «تشهد الدورة الحالية من جوائز التميز لقطاع الأعمال زيادة واضحة بعدد المشاركين، حيث شكلت نسبة 10% في دورة عام 2018، وبلغ عدد المشاركين 2005 مقابل 1800 مشارك عن دورة عام 2017. وتعكس هذه المؤشرات قدرة اقتصادية دبي على رفع مستوى التنافسية لاستعراض أفضل الممارسات بين الشركات، فضلاً عن ذلك تظهر هذه الأرقام السمعة الرفيعة التي تكتسبها الجوائز عاماً بعد عام».

من جانبها، قالت مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي، شيخة البشرية: «تكمل جوائز التميز لقطاع الأعمال في نسختها الحالية، عامها الـ25، لتثبت لمجتمعات الأعمال، دورها الفعال والمستمر في نشر مفاهيم الجودة والتميز على مستوى الشركات والمنشآت التجارية بإمارة دبي، وتمثل جائزة دبي للجودة منذ إطلاقها في عام 1994 نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص. والعبر المستقاة من هذه الشراكات الناجحة تتجلى في تحفيز صانعي القرار اليوم، وتأهيل قادة المستقبل الذين سينشأون في بيئة داعمة للتميز والابتكار».