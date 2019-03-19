«الطيران المدني»: حظر «737 ماكس 8» مستمر حتى التحقق من حلول «بوينغ»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن حظر طائرات «بوينغ 737 ماكس 8» في الدولة مستمر، على الرغم من إعلان شركة «بوينغ» الأميركية أنها تجري اللمسات الأخيرة لتحديث برمجياتها للتحكم في رحلات الطيران على طائراتها من هذا الطراز.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن الحظر لن يرفع إلا بعد التحقق تماماً من الحلول التي ستطرحها «بوينغ» لإعادة السلامة التامة والأمان الكامل إلى طائراتها من هذا الطراز، وتجربتها، وتقييمها، والتحقق من كفاءتها التامة، فضلاً عن التحقق من انتهاء العيوب السابقة في الطائرة.

وأكد أن حظر العمليات في الدولة يشمل جميع طائرات «بوينغ 737 ماكس 9»، و«بوينغ 737 ماكس 8»، على الرغم من عدم حدوث حوادث تتعلق بالطراز الأول حتى الآن، وذلك نظراً للتشابه الكبير في التصميم والتكنولوجيا المستخدمة في الطرازين. وقال إنه لم يتم حتى الآن التعرف إلى أسباب مؤكدة لحادث الطائرة الإثيوبية، مشيراً إلى استمرار التواصل بين الهيئة من جانب، وإدارة الطيران الفيدرالي و«بوينغ» من جانب آخر، للتوصل الى معلومات موثقة بشأن أسباب الحادث.