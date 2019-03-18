«دبي لإدارة الأصول» تطلق المرحلة الأولى لإتمام عقود الإيجار رقمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة دبي لإدارة الأصول»، التابعة لـ«دبي القابضة»، عن إطلاق المرحلة الأولى من المعاملات الرقمية بالكامل لإتمام عقود الإيجار. وأكدت الشركة في بيان، أمس، أن تجربة استئجار العقارات الرقمية تتوافر من خلال تطبيق «دبي الآن» الشامل، الذي عمل على تحقيق التكامل في التعاملات الخاصة بالشركاء من الحكومة والقطاع الخاص.

وتشكل هذه التجربة الجديدة، المرتبطة بمنصة «دبي الآن»، جزءاً من «استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية»، التي أطلقها، أخيراً، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتهدف إلى نقل جميع المعاملات الحكومية إلى المنصات الرقمية بحلول عام 2021.

وتتيح التجربة الرقمية المتكاملة، التي تقدمها «دبي لإدارة الأصول» لمستأجري العقارات، إمكانية تصفح محفظة الشركة، وإنجاز خمس خدمات أساسية، تشمل إيجاد منزل، وتسجيل وتوقيع عقد الإيجار، والتسجيل للحصول على خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي، وتنظيم خدمات الهاتف والإنترنت المنزلية مع شركة «دو»، إضافةً إلى تقديم طلبات الصيانة عبر الإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لإدارة الأصول، عارف مبارك: «نرحب بالشراكة مع (دبي الذكية) وإطلاق أول تجربة رقمية متكاملة في القطاع العقاري تتيح للمتعاملين إكمال تعاملات الاستئجار رقمياً. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية القيادة، ودعماً لمسيرة التحول الرقمي، واستراتيجية التعاملات الرقمية في دبي». وأضاف: «بصفتنا مؤسسة تتطلع إلى المستقبل، فإننا نركز دوماً على توظيف التكنولوجيا لإثراء تجربة المتعاملين وضمان سعادتهم، مع تحسين كفاءات التشغيل».

وحققت المرحلة الأولى من «استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية» نتائج ملحوظة، إذ أسهمت في خفض استهلاك الورق بنسبة 57% لدى الجهات الست المشاركة في استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية. وقامت الحكومة في الوقت الحاضر بتوجيه ثماني جهات حكومية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية.